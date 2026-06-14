日向坂46三期生の上村ひなの、髙橋未来虹、森本茉莉、山口陽世の4人が、6月15日発売の月刊アイドル誌「EX大衆」7月号（双葉社）の表紙および巻頭グラビアに登場する。 【写真】ポストカードでは部屋着風の姿に 「#日向三期_ラブフォーエバー」のキーワードが打たれた同号は、好評だった2024年10月号以来となる日向坂46三期生の特集号。前回からページ数を大幅に増やし、表紙・裏