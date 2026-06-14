＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、桑木志帆と永井花奈がトータル18アンダー・首位に並んでいる。【写真】天才中学生・ソミはこんなに頭を残します3打差3位に14歳のソア・キム（韓国）。4打差4位タイに穴井詩と鶴岡果恋、6打差6位タイには昨季の年間女王・佐久間朱莉、菅楓華が続いている