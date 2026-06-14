◇ナ・リーグカブス6―1ジャイアンツ（2026年6月13日サンフランシスコ）カブスは13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に勝利を収め、今季3度目の3連勝を記録した。投打のかみ合う会心の試合展開だったが、「4番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）が守備中に「右膝違和感」で途中交代。状態次第では攻守両面で今後にダメージを残す交代となった。チームにとっての攻守の柱が思わぬアクシデントに見舞われた