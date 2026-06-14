女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。実家の家業を明かされ、芸能界入りしたきっかけについて語った。山口は「短大で大学まで東京に来たけれど、その学校終わったら帰って来なさい、みたいな」と決められていたと回顧。「でお見合いして、結婚して、みたいな。女将継げ、みたいな」と振り返った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「旅館やられていたもんね、御実家がね」