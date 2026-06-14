歌手の小柳ルミ子が13日に自身のアメブロを更新。タレントでミュージシャンの桑野信義と久々の再会を果たしたことを報告し、大病を乗り越えた桑野へ温かいエールをおくった。【映像】小柳ルミ子「急きょ手術となりました」と報告この日、小柳はラジオ番組にて「久し振りにくわマンに逢いました 何十年ぶり？」と切り出し、桑野との親しげな2ショットを公開した。桑野は2021年3月に大腸がんを公表し、手術や抗がん剤治療を経