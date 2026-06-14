米女優クレア・デインズ（４７）は米誌「バラエティ」最新号で、映画「ロミオ＋ジュリエット」（１９９６年）で共演したレオナルド・ディカプリオ（５１）に撮影現場で厳しく注意された過去について明かした。その?事件?についてデインズはこう明かした。同作品でロミオ役のディカプリオと、ジュリエット役で共演した当時１７歳だったデインズは、緊張した撮影現場の雰囲気を和らげようと、小道具の銃でふざけていたという。