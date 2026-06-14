【モデルプレス＝2026/06/14】QuizKnock（伊沢拓司、河村拓哉、ふくらP、山本祥彰）と俳優の谷原章介がこのほど、都内で開催された「BS10 パネルクイズ アタック25 QuizKnock大会」の収録後、囲み取材に出席。出場に向け、準備をして臨んだことを明かした。【写真】QuizKnockメンバー、美人妻の著書イベントに登場 2人隣り合う姿◆伊沢拓司「勇気を出す練習はしてきましたね」谷原がMCを務める同番組は、7月より51年の歴史で初めて