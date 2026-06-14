【モデルプレス＝2026/06/14】全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で放送中の『BS10パネルクイズ アタック25』。2026年7月3日より「アタック25」の51年の歴史で初めてレギュラー放送時間をゴールデン帯に移動し、毎週金曜よる9：00から放送する。【写真】QuizKnockメンバー、美人妻の著書イベントに登場 2人隣り合う姿◆放送開始51年「BS10パネルクイズ アタック25」1975年4月6日に朝日放送（現：朝日放送テレビ）に