俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「オフショットで笑顔」高橋さんは、白い犬とハートの絵文字を添えて、白いキャミソールと淡いブルーのスカートを合わせたコーデや、ピンクのドット柄が印象的なドレスショット、カジュアルなデニム姿などを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブのハイネックトップスと白いキャミソールを重ね