【中銀チェック】ウォーシュ新議長の下での初FOMCは据え置き見込み=米FOMC ウォーシュ新議長のもとでの初の会合となる、16・17日の米FOMCは現状維持が見込まれています。10日に発表された5月の米消費者物価指数(CPI)が前年比+4.2%と、2023年4月以来約3年ぶりの高水準を記録するなど、ガソリン高などを背景に米国では物価高が進行しています。トランプ大統領はウォーシュ新議長にハト派スタンスでの政策運営