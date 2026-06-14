◆カーリング日本選手権最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子の決勝は、昨年覇者のＳＣ軽井沢クが、女子のロコ・ソラーレの弟分ロコ・ソラーレを６―５で下して、連覇を果たした。昨年と同カードとなった頂上決戦だったが、５―５で、不利な先行だった第６Ｅで１点スチールしてリードすると、第７Ｅで１点を取られたものの、第８Ｅで２点を奪ってリードを広げ勝利を引き寄せた。２次Ｌはまさかの４位通過と