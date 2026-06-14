暑くなり始めた季節におすすめの野菜は「ピーマン」です。今回は、ピーマンだけで作れる、火を使わずレンジで完結する副菜レシピを4つご紹介します。どれも2分前後で作れて、暑いキッチンでも汗をかかずに一品追加できます。 ▼はちみつ酢だれが甘くてさっぱり しょうゆ＋はちみつ＋酢＋ごまであえてレンジ加熱するだけ。時短で作れるだけでなく、ヘルシーで体にやさしいのも魅力です。 ※はちみつは１歳未満の乳児には与えな