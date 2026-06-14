モデルでタレントのローラ（36）が14日までに自身のインスタグラムを更新。旅先のオフショットを公開した。「A Burberry Journey in Thailand」と書き出したローラ。トレンチコートを着用したオシャレな姿をアップした。すらりと伸びた美脚も披露し、ファンからは「美しすぎ」「脚が長すぎですやん」「美脚すぎてもう完璧です」「美しいし、カッコよくてドキドキ」「美脚が異次元」「若々しくて美しい」などのコメントが寄せ