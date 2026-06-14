◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月14日京セラD大阪）阪神の佐藤輝明の打球が土山球審に当たり、試合が一時中断するアクシデントが発生した。阪神3回1死満塁の好機に佐藤輝が登場。カウント2―2からの5球目のファウルが変則的な動きを示した。足元でバウンドした打球が、スイング直後の佐藤輝のバットに2度当たりし、打球はそこから真横に向かい。土山球審の側頭部付近に当たり、試合は中断。佐藤輝は「大丈夫ですか」