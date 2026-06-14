6月14日（現地時間13日、日付は以下同）に敵地フロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第5戦。ニューヨーク・ニックスは、この試合でもサンアントニオ・スパーズに最大で16点差をつけられたものの、しぶとく食らいついて逆転し、最後は94－90の4点差で制した。 1999年以来初のファイナルで、ニックスはスパーズとのシリーズを4勝1敗で決着をつけて見事NBAチャ