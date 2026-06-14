開催：2026.6.14 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 8 - 0 [レイズ] MLBの試合が14日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。 4回裏、5番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでエンゼルス得点 LAA 1-0 TB