開催：2026.6.14 会場：ラスベガス・ボールパーク 結果：[アスレチックス] 7 - 5 [ロッキーズ] MLBの試合が14日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとロッキーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョーイ・エステス、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。 1回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を