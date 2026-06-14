28年ぶりのワールドカップで初戦を白星で飾った。現地６月13日、北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、スコットランド代表はハイチ代表とボストン・スタジアムで対戦。１−０で勝利した。決勝点を奪ったのは、アストン・ビラでプレーするジョン・マギンだ。29分、ベン・ドークのクロスのこぼれ球に即座に反応。ワントラップから左足のシュートをねじ込んだ。試合後のフラッシュインタビューで、31歳のMFは「最高の得点を決めた