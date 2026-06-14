【写真】ステージに映える！大森元貴がメンバーとの全身ショットを披露 Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramで、6月13日に行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式でのオフショットを大放出した。 ■大森元貴が授賞式でのショットを大放出 大森は自身のInstagramで、青、赤、黄色のハートにリンゴ、そして手でハートを作った絵文字を添えて計10点の写真を披露した。 1枚目は“3”の