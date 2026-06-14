STPR所属の6人組2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」が13日、初の東名阪ツアー「True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE Kiss Kiss Kiss 東名阪ツアー」の開催を発表した。同日に行った2ndワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE Kiss Again」の公演内で明かした。4月25、26日の初のワンマンライブに続いて、この日も東京・池袋のharevutaiで２回目のワンマンライ