ひと目、いやひと言でもいいからコメントが欲しいと思い、美浦トレセンの奥にある厩舎へ向かった。お目当ては、宝塚記念に出走するレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）。その時すでに午後４時すぎ。厩務員たちの帰宅時間のため、取材は断られるだろうと思いながらも門をたたくと、木村哲也調教師自ら取材に答えてくださった。調教過程は至って順調。木村師も「計画通りいったので。ホッとしている」と笑顔を見せた。昨年の同レー