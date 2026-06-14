元#ババババンビ・岸みゆの2nd写真集（7月16日（木）発売）より、新規カット4点が公開された。 「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト 「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト 3月にアイドルグループ・#ババババンビ活動を終え、6月12日（金）〜21日（日）の間、東京ドームシティシアターGロッソで行われる舞台「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボ