アップルはWWDC 2026で、新バージョンの音声アシスタント「Siri AI」を発表しました。 Siri AIはその名のとおり、AI機能「Apple Intelligence」を活用しています。これにより、パーソナルコンテキストの理解、幅広い知識、オンスクリーン認識に対応し、会話能力も向上しています。 Siri AIは、さまざまな情報をウェブから探して回答できます。さらに、個人的なメッセージやメール、写真などから関連情報を表示することも可能