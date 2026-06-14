北中米W杯グループD北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、グループDのオーストラリア代表とトルコ代表が対戦。前半27分にオーストラリアの高速カウンターが発動し、20歳のFWネストリ・イランクンダが鮮やかなフィニッシュを決めて先制ゴールを挙げた。あっという間の先制劇だった。トルコの攻撃をGKの好セーブで凌いだ直後、自陣からのロングボールに抜け出したイランクンダはトルコDF2人