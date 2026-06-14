【カンザスシティー（米ミズーリ州）岡島智哉】スポーツ報知は、Ｗ杯観戦のためアルゼンチンから米国まで自転車で来たという“クレイジーな３人組”の直撃取材に成功した。＊＊＊ミゲルさん（５６）、シャマンドゥさん（４９）、ビセンテさん（２７）の３人は仕事を辞め、約１万８０００キロ、９か月間をかけて、南米大陸のアルゼンチンから米国のミズーリ州カンザスシティーまでたどり着いたという。真っ黒に日焼けし