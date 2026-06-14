◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１４日・エスコンフィールド）Ｂ１レバンガ北海道でバスケットボール男子日本代表のＳＧ富永啓生（２５）が、中日戦の試合前にファーストピッチセレモニーに登場した。バスケと同じ背番号「３０」の日本ハムのユニホームを着用し、見事にノーバウンド投球。「いいところに投げれたかなと思うんですけど、ひとつ後悔としては、もうちょっと速く投げたかったなと思いました」。