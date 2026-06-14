◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人・井上温大投手（２５）がチームトップ６勝目を懸けて先発。序盤から２イニング連続でピンチを切り抜けた。初回２死満塁を背負うも、６番・柘植を二ゴロで無失点。２回も１死から８番・岸に右翼線への三塁打を浴びた。それでも石井を外角１５１キロの直球で見逃し三振。続く桑原も内角１５２キロで見逃し三振。敵地・ベルーナドームにぎっしり詰め