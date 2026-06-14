元櫻坂４６でフジテレビ・原田葵アナウンサーが日本代表ユニホーム姿を公開した。１４日までに同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）の公式インスタグラムが更新され、サッカー北中米Ｗ杯の取材でアメリカを訪れている原田アナが登場。「原田ですアメリカに来て１週間が経ち、Ｗ杯が開幕しました」と始めて、「ダラスのスポーツバーに通りかかった際、店内でメキシコＶＳ南アフリカを見ている人たちで大盛り