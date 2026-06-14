◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ーハヤテ（6月14日、ジャイアンツタウンスタジアム）2軍戦で先発を務めた巨人の西舘勇陽投手。3回42球を投げて交代となりましたが、打者10人に対して、1安打6三振と好投しました。バッテリーを組んだのは甲斐拓也選手。イニング終わりには2人で話し合う場面も見られましたが、テンポよく息の合った投球を見せました。西舘投手は「甲斐さんと話し合いながら、1軍での前回登板の反省を踏まえたピッ