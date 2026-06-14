『アタック25』の奥深さに改めて敬意「今日終わっても生きてくる力」知的エンタメ集団・QuizKnockの伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPが、クイズ番組『パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデンタイム（7月3日から、毎週金曜後9：00）移行後の第1回となる「QuizKnock大会」に出演する。このほど、収録後の囲み取材に出席した。【写真】『アタック25』収録を楽しんだ伊沢拓司伝統あるステージに挑むにあたり、徹底的なシ