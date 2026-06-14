長年アタックを研究してきたQuizKnockメンバー独自のパネル戦略も『BS10パネルクイズ アタック25』が、7月3日より「アタック25」の地上波時代を含めた51年の歴史で初めてレギュラー放送時間をゴールデン帯に移動し、毎週金曜午後9時から放送することを発表した。ゴールデン帯の記念すべき第1回は「QuizKnock大会」で、クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団・QuizKnockから、伊沢、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPの4人が参戦す