初夏の到来を告げる国の無形民俗文化財「チャグチャグ馬コ」が１３日、岩手県滝沢、盛岡両市で行われた。色鮮やかな装束をまとった馬約７０頭が「チャグチャグ」と涼しげな鈴の音を響かせながら、田園地帯や市街地を練り歩いた。祭りは、田植えを終えた農耕馬をねぎらい、五穀豊穣（ほうじょう）を祈る伝統行事。１頭あたり７００個以上とも言われる鈴が付けられている。一行は午前９時半に、滝沢市の鬼越蒼前（おにこしそう