河村拓哉「無礼を働いても構わないこの人たちだからこそ…」知的エンタメ集団・QuizKnockの伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPが、クイズ番組『パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデンタイム（7月3日から、毎週金曜後9：00）移行後の第1回となる「QuizKnock大会」に出演する。このほど、収録後の囲み取材に出席し、結成10周年の節目を迎えお互いがライバルとなる異例の対決について、壮絶な心理戦の舞台裏を明かした。【