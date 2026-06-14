◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月14日京セラドーム）阪神の森下翔太外野手（25）が初回、リーグトップとなる今季8個目の死球を受けた。初回、2死で迎えた第1打席。オリックス・九里の初球の変化球が背中付近に直撃。そのまま一塁へ向かって大事に至らなかったが、ベンチでは藤川監督が厳しい表情を浮かべた。さらに3回には1死から高寺も右膝に死球。九里は帽子を取って謝罪し、高寺も問題ないことを示したが、序盤