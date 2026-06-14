身近なモノの最前線に、桐谷美玲キャスターと直川貴博キャスターが直撃する「ココまでキタか」。初回は、文具ソムリエールの菅未里さんから文房具の進化を教わりました。出会ったのは、ほんの小さな工夫や驚きのアイデアが詰まった、多彩な文房具でした。■「品質が良い」…海外の人にも人気仕事や日常生活に欠かせない文房具。実は近年、驚くほど繊細な進化を遂げているんです。そんな日本の文房具は、海外の方にも大人気です。「