フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ」投稿写真に反響「綺麗で可愛い」「かっこいい」中川安奈さんは「古着屋さんでおすすめしてもらったレアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォーム」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、ユニフォーム姿で様々なポー