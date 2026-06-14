サッカーの日本代表が臨むFIFAワールドカップ2026初戦のオランダ戦まであと1日。日本代表にオランダのスポーツ記者もサポーターも対戦に大注目です。アメリカ・テキサス州ダラスで日本代表は13日、ワールドカップ初戦を翌日に控え、練習を15分間、メディアに公開しました。日本メディアが多くを占める中、オランダのスポーツ記者も姿もありました。アーロン・クリーベン記者は日本代表について「この大会のダークホース」だとし、