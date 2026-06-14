FIFAワールドカップ2026のグループC第1節ブラジル代表対モロッコ代表の試合で注目を集めた選手がいる。モロッコの18歳MFアイユーブ・ブアディだ。現在はリールでプレイする同選手。今シーズンは公式戦42試合に出場しており、チームではすっかり主力としてプレイしている。フランスの世代別代表でも活躍していた同選手は今年5月に国籍をモロッコに変更し、このブラジル戦は初めての公式戦となった。カゼミロやブルーノ・ギマランイ