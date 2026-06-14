カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表はFIFAワールドカップ2026のグループC第1節でモロッコ代表と対戦し、1-1で引き分けた。21分の失点から約10分後にヴィニシウスが同点ゴールを挙げて、ブラジルは追いつき、勝ち点1を手にした試合となったが、内容ではモロッコに圧倒された。なんとか引き分けに持ち込んだ結果になったなか、ブラジルメディア『Bolavip』はこの試合で2人の選手に10点満点中4点と厳しい評価をつけた。1人目