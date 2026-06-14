MATCH 05グループC第1戦2026年6月14日 10:00キックオフ（会場：ボストンスタジアム）ハイチ 0-1 スコットランドハイチ代表は13大会ぶり2度目、スコットランド代表は7大会ぶり9度目。ともにW杯の舞台から長らく離れていた2カ国が相見えた。ブラジル代表とモロッコ代表の2強と目されているグループC。ただ、今大会は3位でもグループリーグ突破の可能性がある。ハイチとスコットランドにとっても、この初戦が今後の運命を左右する大