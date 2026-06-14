女優・のんが13日に自身のアメブロを更新。自身の活動10周年とデビュー20周年を記念したプロジェクトの始動を報告した。この日、のんは「のん10周年、デビュー20周年のダブルアニバーサリーを記念したアニバーサリープロジェクト『のん10≧20（のんテントゥエンティ）』の始動を発表します」と報告した。続けて「私の芸能活動は20年前、ティーン誌のモデルから始まりました」とキャリアを振り返り「のんになってからは、自分自身が