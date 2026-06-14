元ギャルママモデルの日菜あこが13日に自身のアメブロを更新。グローバルファッションブランド『SHEIN（シーイン）』で購入したデニムパンツを紹介した。この日、日菜は「最近SHEINのクオリティが上がって当たりばっかり買えてる」と明かし「今回買ったのはデニム」と報告。購入したデニムを着用した自身の写真を公開した。続けて、商品について「めちゃ形良くない？」と問いかけ「骨格ウェーブさんには優勝デニムだよ」と絶賛。「