俳優の川崎麻世が13日に自身のアメブロを更新。稽古場へ持参した妻・花音さんの手作り弁当を絶賛した。この日、川崎は「昨日も舞台『ギンザマイトガイ』の稽古でした」と報告し、朝食に花音さんが作ってくれたという「中トロ定食」の写真を公開。「おかひじきや納豆や体に良い食材もちゃんとバランスを考えてくれてます」と感謝を述べた。続けて、愛妻弁当を稽古場へ持参したことを明かし「箸も猫 ご飯の上にも猫のかまぼこ」と猫