◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の西舘勇陽投手がハヤテ戦で先発し、３回４２球を投げて１安打無失点６Ｋで降板した。初回、１２球でテンポ良く３者凡退。２回も打者３人を三振で抑えた。大竹２軍投手コーチは「ストレートに力があり、テンポもよい。変化球をうまく使いながら持ち味のストレートを生かせている。状態がいいのでこのまま継続してもらいたい」と語った。０―０