◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１４日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手がプロ初打点をマークした。０―０の２回２死満塁の好機で中前に２点適時打を放ち、笑顔を見せた。