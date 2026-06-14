◆カーリング日本選手権最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子の決勝は、昨年覇者のＳＣ軽井沢クが、女子のロコ・ソラーレの弟分ロコ・ソラーレを６―５で破って、２年連続１２度目の優勝を果たした。昨年と同カードとなった頂上決戦。序盤は相手のペースで進んだが、後半に入って一変。５―５で、不利な先行だった第６Ｅで１点スチールしてリードし、第７Ｅで１点を取られたものの、第８Ｅで２点を奪ってリー