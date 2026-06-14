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◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）＜6回KO＞王者アントニオ・バルガス（米国）（2026年6月13日米アリゾナ州グレンデールデザート・ダイヤモンド・アリーナ）前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回KOで勝利し、世界3