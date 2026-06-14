バスケットボール日本代表・渡辺雄太の妻で元フジテレビアナウンサーの久慈暁子（３１）が１２日付で自身のインスタグラムを更新。第１子の性別を明かした。花柄のワンピース姿で赤ちゃんの写真やベビーカーを押すショットなどをアップ。「Ｇｉｒｌｍｏｍ」とつづり、女の子のママであることを公表した。この投稿にファンからは「女の子ｂａｂｙちゃんなんだ」「洋服も素敵」「ママに似た美人さんかな」「ママの顔になって