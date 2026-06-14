◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手が３回途中２失点で降板した。初回は２つの三振を奪うなど、３者凡退に抑える上々の立ち上がりとなった。しかし、２回は先頭の４番・サンタナに四球を与えると、その後２死満塁から９番・松下に中前打を浴びて２者が生還。２点を失った。３回もマウンドに上がったが、先頭の２番・長岡