◇交流戦ソフトバンク―ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイD）ソフトバンクの育成出身左腕アルメンタが背信の2回1/3、2失点KOとなった。変化球の制球難で4四死球と苦しんだ。2年連続で最多10度目の優勝をかけた交流戦最終戦で先発に抜てきされたが、2回に2四死球と内野安打で1死満塁のピンチを招いた。ここでオスナからは空振り三振を奪ったが、2死から松下に中前への2点適時打を浴びた。3回も先頭の長岡に死